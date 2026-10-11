В Ивано-Франковской области в результате российской атаки погибли 2 человека

Вечером 11 октября Россия терроризировала Ивано-Франковскую область. Известно о жертвах в результате атаки.

Об этом сообщает председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Какие последствия обстрела?

Российские войска атаковали регион беспилотниками. По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще один человек – пострадал.

Также в результате атаки на область было повреждено по меньшей мере одно здание. Местные власти уточняют информацию и о других возможных последствиях.

На местах ударов идет работа соответствующих служб и специалистов.

В этот же вечер агрессор нанес удар по пригороду Харькова. Россияне попали по зданию продуктового магазина, в результате чего погибли три человека погибли и еще семеро получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Из-за атаки там возник пожар.

Враг атаковал и энергетику Харькова. В частности, известно об ударе российских войск по ТЭЦ-5.

Кроме того, в городе Самар на Днепропетровщине оккупанты дважды ударили по складам с сельхозтехникой.