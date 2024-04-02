Сколько военнообязанных на Ивано-Франковщине находятся в розыске: что сказали в ТЦК

В Ивано-Франковской области работает система "Оберег". В нее уже занесли ориентировочно 90% военнообязанных.

Заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар рассказал, что в "Оберіг" поступают данные из разных реестров, и пока не из всех.

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Сколько военнообязанных на Франковщине в розыске

Все эти люди официально находятся в розыске полиции. Лиц, которые есть в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания,

– рассказал Роман Боднар.

По его словам, доступ к этой базе есть только у представителей ТЦК и СП и у пограничников.

Человек попадает в базу только в том случае, если не прибыл по повестке, не сообщил предусмотренные законом данные, то есть уклонился от призыва. Тогда по нему ставят пометку, что он в розыске.

Таких лиц, по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в ТЦК. Потому что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много,

– заявил Роман Боднар.

По его словам, военнообязанного, который имеет трех несовершеннолетних детей, могут не пропустить через границу потому, что он находится в розыске. Туда его добавили потому, что не уточнил данные. Тогда пограничники могут вернуть отца 3 детей, чтобы уточнил данные в ТЦК и СП.

Роман Боднар добавил, что сейчас в Украине обязательна явка в ТЦК по вызову.

Несмотря на это, военкомат вынужден привлекать 70-80% личного состава к мобилизационным мероприятиям. В частности, чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.

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