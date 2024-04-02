Заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар розповів, що в "Оберіг" надходять дані з різних реєстрів, та поки не зі всіх.

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Скільки військовозобов'язаних на Франківщині у розшуку

Усі ці люди офіційно перебувають у розшуку поліції. Осіб, які є в цій базі, поліція має право примусово доставляти до ТЦК в порядку адміністративного затримання,

– розповів Роман Боднар.

За його словами, доступ до цієї бази є тільки у представників ТЦК та СП та у прикордонників.

Людина потрапляє у базу тільки у тому випадку, якщо не прибула по повістці, не повідомила передбачені законом дані, тобто ухилилася від призову. Тоді щодо неї ставлять помітку, що вона в розшуку.

Таких осіб, станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно знаходяться у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов'язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато,

– заявив Роман Боднар.

За його словами, військовозобов'язаного, який має трьох неповнолітніх дітей, можуть не пропустити через кордон тому, що він перебуває у розшуку. Туди його додали тому, що не уточнив дані. Тоді прикордонники можуть повернути батька 3 дітей, щоб уточнив дані в ТЦК та СП.

Роман Боднар додав, що наразі в Україні обов'язкова явка до ТЦК за викликом.

Попри це, військкомат змушений залучати 70-80% особового складу до мобілізаційних заходів. Зокрема, щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

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