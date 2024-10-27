Мог быть теракт: в Израиле грузовик врезался в автобусную остановку, десятки пострадавших

В Израиле утром 27 октября грузовик врезался в автобусную остановку. Известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщает The Times of Israel. В полиции подозревают, что водитель намеренно въехал в людей, а его действия предварительно квалифицируют как теракт.

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В Израиле грузовик въехал в остановку с людьми

Утром 27 октября в городе Рамат-га-Шарон на перекрестке Глилот грузовик въехал в людей, которые стояли на автобусной остановке. Известно, что пострадали десятки людей.

Сейчас полиция устанавливает все детали этого инцидента. Впрочем, не исключено и то, что это мог быть теракт и водитель намеренно врезался в толпу на остановке.

Грузовик врезался в автобусную остановку – больше в галерее

Справка. В районе Глилот вблизи Герцлии расположена штаб-квартира Моссада вместе с несколькими разведывательными подразделениями ЦАХАЛа, включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.

Сейчас точное количество пострадавших неизвестно. Официально Magen David Adom (израильская национальная служба экстренной медицинской помощи) сообщает о 24 пострадавших, среди которых по меньшей мере 4 в тяжелом состоянии.

Вместе с тем в СМИ пишут о значительно большем количестве пострадавших. По некоторым данным, их количество может достигать 40 – 50 человек. Некоторые из людей до сих пор заблокированы грузовиком.

В сети опубликовали кадры с места событий. На них видно, что грузовик въехал в автобус, когда тот стоял на остановке. Сейчас продолжаются работы по деблокированию людей.

Грузовик врезался в автобус: смотрите видео

Что происходит на месте столкновения: смотрите видео

Полиция сообщает, что водитель грузовика, который въехал в людей на автобусной остановке возле базы ЦАХАЛа Глилот, был застрелен и "нейтрализован" вооруженными гражданскими в этом районе.