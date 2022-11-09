В Израиле ответили, почему они не могут поставлять системы ПВО в Украину

Министр обороны Израиля Бени Ганц в очередной раз сказал, что его страна не будет поставлять Украине системы ПВО. На этот раз он назвал еще одну причину, которая не звучала до сих пор.

Соответствующую информацию министр заявил 9 ноября. Он также рассказал, какую помощь Израиль уже оказал Украине.

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Израиль назвал новую причину, почему не может передать Киеву ПВО

Израиль не может поставлять Украине свои системы ПВО, поскольку не имеет достаточных мощностей для дополнительного производства,

– заявил Бенни Ганц.

Министр также сказал, что даже если Израиль изменит политику по поставкам ПВО Украине, то: все равно невозможно опустошить запасы систем противовоздушной обороны страны.

"Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", – заявил Бени Ганц.

Киев официально просил у Израиля ПВО

Стоит вспомнить, что 18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправила Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО .

Также там говорилось, что Киев стремится начать качественное сотрудничество, чтобы Украина получала соответствующие технологии.

Однако Израиль не предоставлял Украине ПВО. Правда, 9 ноября Бени Ганц заверил, что его страна продолжит поставлять Украине масштабную гуманитарную помощь, включая медиков и военно-полевого медицинского оборудования.

Предыдущие отговорки Израиля о ПВО Украине

В конце октября президент Израиля Ицхак Герцог объяснил, почему его страна не передает Украине ПВО. Он сказал, что Израиль переживает, чтобы их оружие не попало в руки врагов .

Ицхак Герцог заявил тогда: "Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать".

Кроме того, Израиль пытается сохранить нейтралитет по вопросам собственной безопасности и через Сирию.

В частности, потому, что стране важно бить по иранским группировкам или производствам в Сирии без вмешательства России. Ведь российские войска есть в Сирии, а Кремль оказывает мощное влияние на эту страну. Подробнее читайте по ссылке .

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