В Израиле удалось разыскать украинца, пропавшего на юге страны

После обострения ситуации в Израиле исчезли два гражданина Украины. К счастью, одного человека удалось отыскать.

Обновленную информацию сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в среду 8 октября. Он заверил, что оперативный штаб министерства работает круглые сутки, чтобы помогать украинцам в Израиле.

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В каком состоянии украинцы в Израиле

За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье уехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов,

– объяснил Николенко.

По его словам, Министерство иностранных дел продолжает работать, чтобы получить официальное подтверждение возможной смерти одной гражданки Украины.

"Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", – заявили в МИД.

Кроме того, украинское посольство в Израиле находится в постоянном контакте с израильской полицией, спасателями, основными больницами и институтом судебной медицины Израиля.

Держим также связь с находящимися в Секторе Газа украинцами, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой потребности,

– объяснили в МИД.

По их данным, оперативный штаб министерства обработал 80 обращений граждан. Люди в основном обращались по поводу:

установление места нахождения родственников;

путей выезда из зон боевых действий;

поиска временного жилья;

получение информации о развитии ситуации безопасности;

порядок действий в контексте обеспечения своей безопасности.

Что известно об украинцах в Израиле

Связаться с посольством Украины в Израиле можно по номеру +972 546 676 782, с украинским дипломатическим учреждением в городе Рамалла по номеру + 972 59 823 93 99.

Украинский МИД утром 7 октября призывал граждан Украины, находящихся в Израиле, сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов.

В случае обстрелов и сигналов воздушной тревоги внимательно относиться к предупреждениям, следовать инструкциям местных властей.

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На утро 7 октября раненых украинцев в Израиле не было.

Вечером 7 октября Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня находится на связи с дипломатами и разведкой. Тогда президент Украины рассказал, что:

проверяют информацию о возможной гибели одной гражданки Украины;

разыскивают двух украинцев.

Украинский лидер призвал граждан Украины в Израиле следовать инструкциям от сил безопасности, заботиться о себе и близких и при любой необходимости обращаться в посольство любым доступным способом.