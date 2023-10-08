В Израиле удалось разыскать украинца, пропавшего на юге страны
Источник:Олег Николенко
После обострения ситуации в Израиле исчезли два гражданина Украины. К счастью, одного человека удалось отыскать.
Обновленную информацию сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в среду 8 октября. Он заверил, что оперативный штаб министерства работает круглые сутки, чтобы помогать украинцам в Израиле.
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В каком состоянии украинцы в Израиле
За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье уехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов,
– объяснил Николенко.
По его словам, Министерство иностранных дел продолжает работать, чтобы получить официальное подтверждение возможной смерти одной гражданки Украины.
"Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", – заявили в МИД.
Кроме того, украинское посольство в Израиле находится в постоянном контакте с израильской полицией, спасателями, основными больницами и институтом судебной медицины Израиля.
Держим также связь с находящимися в Секторе Газа украинцами, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой потребности,
– объяснили в МИД.
По их данным, оперативный штаб министерства обработал 80 обращений граждан. Люди в основном обращались по поводу:
- установление места нахождения родственников;
- путей выезда из зон боевых действий;
- поиска временного жилья;
- получение информации о развитии ситуации безопасности;
- порядок действий в контексте обеспечения своей безопасности.
Что известно об украинцах в Израиле
Украинский МИД утром 7 октября призывал граждан Украины, находящихся в Израиле, сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов.
В случае обстрелов и сигналов воздушной тревоги внимательно относиться к предупреждениям, следовать инструкциям местных властей.
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На утро 7 октября раненых украинцев в Израиле не было.
Вечером 7 октября Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня находится на связи с дипломатами и разведкой. Тогда президент Украины рассказал, что:
- проверяют информацию о возможной гибели одной гражданки Украины;
- разыскивают двух украинцев.
Украинский лидер призвал граждан Украины в Израиле следовать инструкциям от сил безопасности, заботиться о себе и близких и при любой необходимости обращаться в посольство любым доступным способом.