В Якутске насильно удерживают раненых военных и собираются отправить их обратно на войну

В Якутске, что в России, насильно удерживают раненых военных. Их собираются отправить обратно на войну.

Об этом сообщили в российском телеграм-канале ASTRA со ссылкой на представителей фонда "Свободная Якутия". По его данным, около 30 военнослужащих отказываются возвращаться на фронт и их удерживают в СИЗО Якутска.

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Детали инцидента

В фонде отметили, что речь идет о 28 военнослужащих. Так, раненые оккупанты отказались возвращаться в зону ведения боевых действий. За это "мятежников" отправили в СИЗО.

Представители фонда утверждают, что к военным применяются насилие и пытки. Кроме того, им запрещают пользоваться туалетом. Вместо этого им выдали пластиковую бутылку и пакет.

Кроме физического давления, их подвергают моральным пыткам. Так, на обнародованных кадрах слышно, что им на полную громкость включают в камерах песню Шамана "Я русский".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В Якутске насильно удерживают раненых военных и хотят отправить их обратно на войну: смотрите видео

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