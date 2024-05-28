В Якутске насильно удерживают раненых военных и собираются отправить их обратно на войну
В Якутске, что в России, насильно удерживают раненых военных. Их собираются отправить обратно на войну.
Об этом сообщили в российском телеграм-канале ASTRA со ссылкой на представителей фонда "Свободная Якутия". По его данным, около 30 военнослужащих отказываются возвращаться на фронт и их удерживают в СИЗО Якутска.
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Детали инцидента
В фонде отметили, что речь идет о 28 военнослужащих. Так, раненые оккупанты отказались возвращаться в зону ведения боевых действий. За это "мятежников" отправили в СИЗО.
Представители фонда утверждают, что к военным применяются насилие и пытки. Кроме того, им запрещают пользоваться туалетом. Вместо этого им выдали пластиковую бутылку и пакет.
Кроме физического давления, их подвергают моральным пыткам. Так, на обнародованных кадрах слышно, что им на полную громкость включают в камерах песню Шамана "Я русский".
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
В Якутске насильно удерживают раненых военных и хотят отправить их обратно на войну: смотрите видео
Российский военный расстрелял коллегу по службе в Курской области: что известно
- В росСМИ отмечали, что инцидент произошел 5 февраля в районе села Заболотовка Курской области.
- Там российский военный из автомата на позициях МО России во время службы расстрелял контрактника. Известно, что мужчина скончался на месте.
- По данным российских медиа, мужчина, в которого стреляли, – 34-летний сержант Иван Захаров.
- Полицейские задержали по подозрению в содеянном сослуживца Захарова по службе. Им оказался 41-летний сержант Геннадий Амосов. Согласно официальной версии, он расстрелял Захарова на почве "неприязненных отношений".