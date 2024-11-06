В Ямполе на Сумщине прогремела серия взрывов
Россияне поздно вечером 6 ноября запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Под атакой, в частности, оказалась Сумская область.
Так, взрывы слышали в Ямполе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
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В Сумской области слышали взрывы
Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ориентировочно в 21:15. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед", в частности, через вышеупомянутый регион. Уже в 22.05 взрывы прогремели в одном из населенных пунктов области.
В Ямполе прозвучала серия взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении журналистов.
По состоянию на сейчас более подробной информации о возможных последствиях вследствие вражеской атаки обнародовано не было. Очевидно, подробности сообщат впоследствии.
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Напомним, в прошлый раз взрывы в Сумах слышали 4 ноября, фактически сразу после объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщалось, что в Сумской области была угроза применения баллистического вооружения.