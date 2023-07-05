В Ясиноватой произошел прилет в районе железнодорожной станции: там мог быть вражеский склад

5 июля 2023, 14:26
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Временно оккупированную Ясиноватую на Донетчине посетил "хлопок" 5 июля. Предварительно, есть попадание в российский склад.

О взрыве в Ясиноватой сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Уже обнародовали соответствующие фото и видео прилета.

Обратите внимание Попали во вражеские склады: возле оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы

В Ясиноватой есть попадания

По предварительной информации, удар пришелся в район железнодорожной станции в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Сейчас там горят вагоны и фуры.

Позже сообщили, что наши защитники попали по скоплению вражеской техники и запасов топлива. На кадрах видно, как пылают товарные вагоны.

Последствия прилета в Ясиноватой: смотрите видео


Прилет в Ясиноватой / фото из соцсетей

Прилеты по так называемой "второй армии мира": последние новости

  • 4 июля вблизи временно оккупированного Донецка снова цвел "хлопок". Так, жители города сообщали о мощных взрывах и огромном столбе огненного дыма.
  • Позже стало известно, что этот прилет произошел в оккупированной Макеевке вблизи Донецка. Как оказалось, прилет произошел по одной из нефтебаз в оккупированном городе. Однако позже в ВСУ официально подтвердили, что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов.
  • В сети показали яркое видео попадания в Макеевке. Отметим, что оккупанты разместили большой склад с боекомплектом к РСЗО во дворе недостроенного жилого массива.

Мощные потери врага на фронте

По состоянию на 5 июля ВСУ уже уничтожили более 231 700 бойцов так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки удалось отправить на тот свет 670 российских захватчиков. Потери в технике:

  • танков – 4062;
  • боевых бронированных машин – 7 917;
  • артиллерийских систем – 4 288;
  • РСЗО – 656;
  • средства ПВО – 395;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 309;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3614;
  • крылатых ракет – 1 264;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6855;
  • специальной техники – 598.

Автор: Софія Ропан