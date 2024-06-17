На Львовщине избили работника ТЦК, которого в 2022 пытались убить оккупанты

В Яворове Львовской области избили работника ТЦК. Мужчину ударили тупым предметом по голове, в результате чего у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Как рассказали в областном центре комплектования, в 2022 году военного ранили на фронте. После этого его перевели на службу в военкомат.

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Детали инцидента

Как рассказали во Львовском ТЦК, Юрий выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного на прохождение ВВК. Однако на одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове. Военного доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Так мужчина получил благодарность за то, что в свое время достойно принял долг и присоединился в ряды ВСУ. Поблагодарили его именно те, кого он защищал. За кого отдал здоровье и чуть не потерял жизнь,

– указали коллеги пострадавшего.

Отмечается, что в марте 2022 года Юрия пытались убить россияне – тогда он защищал государство в Николаевской области. Тогда он получил осколочные ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог пламенем лица, акубаротравматическое поражение обоих ушей. Мужчину перевели на службу в Яворивский РТЦК.

"Не имеете смелости присоединиться к ВСУ – имейте хотя бы совесть и лицо об этом молчать. Не имеете ума молчать – не смейте поднимать руку на наших героев", – указали в ТЦК.

Нападающий уже найден и задержан. Он будет отвечать по закону.

Конфликты с ТЦК