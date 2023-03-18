Эквадор потрясло мощное землетрясение, есть погибшие: видео толчков от очевидцев

В Эквадоре 18 марта произошло сильное землетрясение. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров.

В сети сразу появился ряд видео очевидцев, на которых можно увидеть мощные толчки.

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В Эквадоре произошло землетрясение

В Эквадоре 18 марта произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки залегали на глубине 10 километров.



Эквадор всколыхнуло мощное землетрясение / Фото Yorukhun

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение случилось в прибрежном регионе Гуаяс.

Его эпицентр находился примерно в 80 километрах южнее Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.

По информации BNO News, землетрясение произошло в 12:12 по местному времени. Толчки ощущались по всему региону и даже в соседнем Перу.

В 12:22 зафиксировали второй толчок. Однако он был слабее – магнитудой менее 4,8.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что угрозы цунами нет.

Согласно компьютерным моделям Геологической службы США, землетрясение могли ощутить до 13,5 миллиона человек, в том числе 5,1 миллиона ощутили подземные толчки как "сильные" или "очень сильные".

Впоследствии местное издание Semana сообщило, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере три человека. В настоящее время идет разбор завалов в городе Наранхаль.

Кроме этого, по данным El Universo, несколько человек получили ранения. В момент землетрясения они находились в автомобиле, на который обрушилась часть стены

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