Эквадор потрясло мощное землетрясение, есть погибшие: видео толчков от очевидцев
Источник:Reuters
В Эквадоре 18 марта произошло сильное землетрясение. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров.
В сети сразу появился ряд видео очевидцев, на которых можно увидеть мощные толчки.
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В Эквадоре произошло землетрясение
В Эквадоре 18 марта произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки залегали на глубине 10 километров.
Эквадор всколыхнуло мощное землетрясение / Фото Yorukhun
Сообщений о пострадавших пока не поступало. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение случилось в прибрежном регионе Гуаяс.
Его эпицентр находился примерно в 80 километрах южнее Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.
По информации BNO News, землетрясение произошло в 12:12 по местному времени. Толчки ощущались по всему региону и даже в соседнем Перу.
В 12:22 зафиксировали второй толчок. Однако он был слабее – магнитудой менее 4,8.
Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что угрозы цунами нет.
Согласно компьютерным моделям Геологической службы США, землетрясение могли ощутить до 13,5 миллиона человек, в том числе 5,1 миллиона ощутили подземные толчки как "сильные" или "очень сильные".
Впоследствии местное издание Semana сообщило, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере три человека. В настоящее время идет разбор завалов в городе Наранхаль.
Кроме этого, по данным El Universo, несколько человек получили ранения. В момент землетрясения они находились в автомобиле, на который обрушилась часть стены
Землетрясение в Турции: коротко
- Геологи недавно предупредили об опасности еще одного мощного землетрясения в Турции. Оно может произойти на промышленном северо-западе страны – в Стамбуле.
- Напомним, что 6 февраля в южной части страны произошли мощные землетрясения, самое сильное из которых имело магнитуду 7,8. Это привело к серьезным разрушениям и множеству жертв.
- 23 февраля в Турции вновь произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших регионов – в Хатае.
- В провинции Коньи 24 февраля также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3.
- Кроме этого, через 3 дня в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а еще 69 – получили ранения.