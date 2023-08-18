В Энергодаре взрыв в помещении вражеских "служб": там может быть застенок для гражданских

Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье произошел взрыв в помещении российских так называемых "служб". Предварительно известно, что там враги могли обустроить застенок для гражданских пленных.

Иван Федоров сообщил об инциденте 18 августа. Взрыв у россиян произошел на улице Строителей, 17.

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Что известно о взрыве в Энергодаре

Так называемая "народная милиция" пока оккупированного Энергодара не досмотрела за техникой безопасности. Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей, 17,

– объяснил городской голова Мелитополя.

По его данным, до полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции. После оккупации помещение захватили вражеские "службы".

️По предварительным данным, в здании размещен и застенок, где держат гражданских пленных,

– объяснил Федоров.

Что сделали оккупанты с помещением украинского отделения полиции / Фото Ивана Федорова

Что происходит в Энергодаре

Во временно оккупированном Энергодаре стрельба звучала в конце июля. Россияне стреляли непосредственно с окраины города, то есть фактически из городской застройки.

Пропагандисты же традиционно распространяли вражеские нарративы, якобы Запорожскую атомную электростанцию "атакуют украинские силы". Хотя Украина не бьет по мирным людям.

Буквально 12 августа российские оккупанты распространили "инсайд" о приказе подрыва Запорожской атомной электростанции. В частности, российские "оппозиционные" телеграм-каналы написали, что Путин якобы подписал указ о подрыве ЗАЭС, и даже назвали дату.

Однако украинская разведка эти данные опровергла. Там пояснили, что оккупанты используют нарратив о возможной ядерной катастрофе для запугивания украинцев и ядерного шантажа мира. Что об этом известно – читайте по ссылке.