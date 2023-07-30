Ранее оккупанты били артиллерией по правому берегу Днепра преимущественно из поселков, расположенных вокруг Энергодара. А в последнее время, как отмечает корреспондент 24 Канала из Запорожья, они начали стрелять непосредственно из окраины города – фактически из городской застройки.
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Нарративы российской пропаганды
Только за последние сутки оккупанты обстреляли Никополь несколько раз. К счастью, по сообщению Никопольского ОВА, пострадавших в результате этих обстрелов нет.
В то же время представители МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, сообщают, что в последнее время слышат взрывы.
Как предположил корреспондент из Запорожья, возможно, специально для них россияне устраивают обстрелы, чтобы они решили, что якобы ЗАЭС "обстреливают" украинские силы. По крайней мере, именно такие нарративы распространяют российские пропагандисты.
А на самом деле, украинские защитники не отвечают на залпы россиян из городской застройки Энергодара. И конечно не стреляют по ЗАЭС, как вопит пропаганда страны-агесора.
Какая ситуация на Запорожской АЭС: смотрите видео
Хорошая новость
Кроме того, оккупанты сообщили, что перевели 5-й блок ЗАЭС в режим "холодной остановки". И будут на нем выполнять регламентные работы и ремонт.
Однако, как известно, на ЗАЭС в пять раз меньше персонала, чем нужно. Также не хватает квалифицированного ремонтного персонала.
В то же время тот факт, что 5-й блок был переведен в режим "холодной остановки", – хорошая новость. Благодаря этому хоть и немного, но все же уменьшилась опасность аварии на атомной станции.
Что происходит на Запорожской АЭС
- Команда МАГАТЭ заметила на территории атомной станции противопехотные мины направленного действия. Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, представители организации увидели несколько мин в буферной зоне – между барьерами внутренней и внешней периметров площадки ЗАЭС. К этой территории у персонала станции нет доступа.
- Гросси отметил, что команда МАГАТЭ рассказала о минах руководству станции. Оказалось, что их расположение было "военным решением" в контролируемой оккупантами зоне.
- В то же время, мэр Энергодара Дмитрий Орлов считает, что ситуация на ЗАЭС крайне опасна. Ведь на территории станции оккупанты перемещают военную технику и живую силу. Фактически они превратили ЗАЭС в огромную военную базу.
- Кроме того, по его словам, команда МАГАТЭ сообщает, что вблизи станции постоянно что-то детонирует. Вероятно, на растяжки, расставленные оккупантами, попадают дикие животные.