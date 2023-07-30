Ранее оккупанты били артиллерией по правому берегу Днепра преимущественно из поселков, расположенных вокруг Энергодара. А в последнее время, как отмечает корреспондент 24 Канала из Запорожья, они начали стрелять непосредственно из окраины города – фактически из городской застройки.

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Нарративы российской пропаганды

Только за последние сутки оккупанты обстреляли Никополь несколько раз. К счастью, по сообщению Никопольского ОВА, пострадавших в результате этих обстрелов нет.

В то же время представители МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, сообщают, что в последнее время слышат взрывы.

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Как предположил корреспондент из Запорожья, возможно, специально для них россияне устраивают обстрелы, чтобы они решили, что якобы ЗАЭС "обстреливают" украинские силы. По крайней мере, именно такие нарративы распространяют российские пропагандисты.

А на самом деле, украинские защитники не отвечают на залпы россиян из городской застройки Энергодара. И конечно не стреляют по ЗАЭС, как вопит пропаганда страны-агесора.

Какая ситуация на Запорожской АЭС: смотрите видео

Хорошая новость

Кроме того, оккупанты сообщили, что перевели 5-й блок ЗАЭС в режим "холодной остановки". И будут на нем выполнять регламентные работы и ремонт.

Однако, как известно, на ЗАЭС в пять раз меньше персонала, чем нужно. Также не хватает квалифицированного ремонтного персонала.

В то же время тот факт, что 5-й блок был переведен в режим "холодной остановки", – хорошая новость. Благодаря этому хоть и немного, но все же уменьшилась опасность аварии на атомной станции.

Обратите внимание! 4-й блок ЗАЭС россияне перевели 24 июля в режим "горячей остановки". В ГУР отметили, что этот поступок россиян является "абсолютным нарушение норм безопасности и украинского ядерного законодательства". В украинской разведке считают, что такие действия оккупантов позволяют им "поддерживать режим ядерного шантажа", а также открывают им возможности "для реализации террористических намерений".

Что происходит на Запорожской АЭС