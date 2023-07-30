Раніше окупанти гатили артилерією по правому берегу Дніпра переважно з селищ, що розташовані довкола Енергодара. А останнім часом, як наголошує кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, вони почали стріляти безпосередньо з околиці міста – фактично з міської забудови.

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Наративи російської пропаганди

Тільки за останню добу окупанти обстріляли Нікополь декілька разів. На щастя, за повідомленням Нікопольської ОВА, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.

Водночас представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, повідомляють, що останнім часом чують вибухи.

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Як припустив кореспондент із Запоріжжя, можливо спеціально для них росіяни влаштовують обстріли, щоб вони вирішили, що нібито ЗАЕС "обстрілюють" українські сили. Принаймні саме такі наративи поширюють російські пропагандисти.

А насправді українські захисники не відповідають на залпи росіян з міської забудови Енергодару. І звісно не стріляють по ЗАЕС, як волає пропаганда країни-агесорки.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: дивіться відео

Гарна новина

Крім того, окупанти повідомили, що перевели 5-й блок ЗАЕС у режим "холодної зупинки". І будуть на ньому виконувати регламентні робити та ремонт.

Проте, як відомо, на ЗАЕС вп'ятеро менше персоналу, ніж потрібно. Також не вистачає кваліфікованого ремонтного персоналу.

Водночас той факт, що 5-й блок перевели у режим "холодного зупину", – гарна новина. Завдяки цьому хоч і ненабагато, але все ж таки зменшилась небезпека аварії на атомній станції.

Зверніть увагу! Водночас 4-й блок ЗАЕС росіяни перевели 24 липня в режим "гарячого зупину". В ГУР зауважили, що цей вчинок росіян є "абсолютним порушенням норм безпеки і українського ядерного законодавства". В українській розвідці вважають, що такі дії окупантів дозволяють їм "підтримувати режим ядерного шантажу", а також відкривають їм можливості "для реалізації терористичних намірів".

Що відбувається на Запорізькій АЕС