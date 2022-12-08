Эту информацию сообщили менеджеры телеоператоров Elisa и Home 3. Ведь перед этим Латвия аннулировала лицензию телеканала на распространение контента в странах Евросоюза, США и других странах.

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Эстония также отказалась от "Дождя"

В Эстонии канал транслировали телеоператоры Telia, Elisa и Home 3. Но в двух из них "Дождь" входил в расширенный пакет каналов.

Менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер пояснил, что по закону о медиауслугах вещатели могут предлагать программы, если имеют лицензию страны пребывания или другое основание.

Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом на выбор, поэтому приостановка работы этого телеканала коснется небольшой части клиентской базы.

– заявил Тедер.

Специалист по маркетингу и связям с общественностью телеоператора Home 3 Майк-Ричард Кох пояснил, что они не будут показывать канал с 8 декабря в странах Балтии, включая сервисы Go3 и Home3 TV.

Важно! Российский канал перестал говорить также в Литве. Этот пример – принципиальный прецедент в борьбе с российской пропагандой. Почему "Дождь" оказался пропагандистским, несмотря на свою либеральную обертку, читайте по ссылке.

Кратко о скандале с "Дождем"