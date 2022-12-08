Цю інформацію повідомили менеджери телеоператорів Elisa та Home 3. Адже перед цим Латвія анулювала ліцензію телеканалу на поширювання свого контенту в країнах Євросоюзу, США та інших країнах.

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Естонія також відмовилась від "Дождя"

У Естонії канал транслювали телеоператори Telia, Elisa та Home 3. Та у двох із них – "Дождь" входив у розширений пакет каналів.

Менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер пояснив, що, згідно з законом про медіапослуги, мовники можуть пропонувати програми, якщо мають ліцензію країни перебування або іншу підставу.

Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази,

– заявив Тедер.

Окрім того, фахівець з маркетингу та зв'язків із громадськістю телеоператора Home 3 Майк-Річард Кох пояснив, що вони не показуватимуть канал з 8 грудня у країнах Балтії, включаючи сервіси Go3 та Home3 TV.

Важливо! Російський канал перестав мовити також у Литві. Цей приклад – важливий прецедент у боротьбі з російської пропагандою. Тож чому "Дождь" виявився пропагандистським, попри свою ліберальну обгортку, читайте за посиланням.

Коротко про скандал з "Дождьом"