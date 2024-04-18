В этом месяце Украина впервые произведет 10 САУ "Богдана", дальше - еще больше, - Зеленский
18 апреля 2024, 14:57Читати новину українською
Украина постоянно и активно наращивает собственное производство военной техники и оружия. В апреле наша промышленность выпустит 10 САУ "Богдана".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский подчеркнув – “дальше больше”.
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Глава отметил, что государство заключает с украинскими предприятиями "серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции".
"Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше – еще больше", – отметил Владимир Зеленский.