В Южной Корее объявили о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во вторник, 3 декабря, объявил о введении "чрезвычайного военного положения" на территории страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News. Президент Южной Кореи назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны.

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Почему в Южной Корее объявили военное положение

По словам Associated Press, Юн Сук Йоль обвинил южнокорейскую оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.

Во время телевизионного брифинга президент Южной Кореи также пообещал "искоренить просеверокорейские силы" и защитить конституционный демократический порядок.