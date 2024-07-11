В Южной Корее прошел самый сильный за последние 200 лет ливень

Южную Корею охватила непогода. Там прошла самая сильная гроза за последние 200 лет.

В Южной Корее были очень сильные дожди. Жертвами стихии стали 5 человек, еще тысячи жителей вынуждены были эвакуироваться.

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Выпало более 10% от среднегодового количества осадков

В результате дождей было задержано несколько рейсов и поездов, а также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре по всей стране.

По данным метеорологов, в Кунсане выпало 131,7 миллиметра дождя всего за один час. Это стало рекордом для всей страны.

Последствия непогоды в Южной Корее / Фото из соцсети Х

В некоторых районах за два дня выпало более 10% от среднегодового количества осадков. Это самый высокий показатель с момента начала учета в 1907 году.

В частности, в Нонсане затопило многоквартирный дом. Там в лифте погиб мужчина. В другом регионе 70-летний мужчина погиб в результате оползня. Одну машину с человеком унесло потоком воды, а в Тегу 60-летнего мужчину засосало в дренажную трубу, когда он проверял свое овощное поле.

Из-за наводнения сотни жителей покинули свои дома.