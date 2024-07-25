В Южной Корее фанаты России напали на украинку
25 июля 2024, 14:56Читати новину українською
Источник:Анастасия Макаренко
Сторонники России напали на украинку в Южной Корее. Один из них заявил, что является уроженцем Луганска и участвовал в войне против Украины.
Инцидент произошел в городе Пусан. Ранее девушка участвовала в митинге, и ее там запомнили представители России.
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Сторонники России вели себя неадекватно
Мужчины называли украинку "бандеровкой" и "фашисткой", а еще выкрикивали "Слава России".
В соцсетях также рассказали, что те были неадекватными и бросались обувью.
Как оказалось, местная полиция неохотно приняла заявление от украинки.
Осторожно, нецензурная лексика! Сторонники России напали на украинку в Пусане: смотрите видео