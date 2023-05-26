Открыл аварийный выход во время полета: в Южной Корее успешно приземлился самолет

В южнокорейском городе Тегу 26 мая удачно приземлился самолет, один из пассажиров которого открыл аварийный выход во время полета. Мужчину уже задержала местная полиция.

Самолет Asiana Airlines удачно приземлился в Южной Корее в 12.40 26 мая. Аварийный выход один из пассажиров открыл за две минуты до приземления. К счастью, на тот момент все пассажиры были пристегнуты, так что обошлось без жертв.

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Как прошел полет в Тэгу

Самолет Asiana Airlines отправился с острова Чеджу на час раньше запланированного времени. За несколько минут до приземления в городе Тэгу один из пассажиров, сидевший рядом с аварийным выходом, потащил за рычаг и открыл дверь. В этот момент самолет находился на высоте 200 метров над землей.

К счастью, перед тем объявили, что в скором времени самолет будет приземляться, поэтому пассажиры сидели с пристегнутыми ремнями безопасности. Но девять человек, занимавших места неподалеку от открытого аварийного выхода, попали в больницу. Все они жалуются на проблемы с дыханием, все пострадавшие – подростки.

Я думал, что самолет взорвется... Казалось, пассажиры, стоявшие рядом с открытой дверью, потеряли сознание

– рассказал один 44-летний пассажир.

Пассажира-нарушителя арестовала полиция

В тот же день нарушителя арестовала южнокорейская полиция. В министерстве транспорта заявили, что власти будут расследовать нарушения авиационной безопасности. Однако причины, по которой пассажир открыл аварийный выход, не объявили.

Но наказание может получить не только мужчина, а и авиакомпания Asiana Airlines – самолет будут проверять на соблюдение протоколов управления аварийными выходами.

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