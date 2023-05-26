Літак Asiana Airlines вдало приземлився у Південній Кореї о 12:40 26 травня. Аварійний вихід один з пасажирів відчинив за дві хвилини до приземлення. На щастя, на той момент усі пасажири були пристебнуті, тож обійшлося без жертв.

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Як пройшов політ до Тегу

Літак Asiana Airlines вирушив з острова Чеджу на годину раніше, ніж було заплановано. Та за кілька хвилин до приземлення у місті Тегу один з пасажирів, що сидів поряд з аварійним виходом, потягнув за важіль і відчинив двері. В той момент літак перебував на висоті 200 метрів над землею.

На щастя, перед тим оголосили, що незабаром літак приземлятиметься, тому пасажири сиділи з пристебнутими ременями безпеки. Та дев'ять людей, що займали місця неподалік від відкритого аварійного виходу, потрапили до лікарні. Усі вони скаржаться на проблеми з диханням, усі постраждалі – підлітки.

Я думав, що літак вибухне... Здавалося, що пасажири, які стояли поруч із відкритими дверима, непритомніли,

– розповів один 44-річний пасажир.

Пасажира-порушника заарештувала поліція

Того ж дня порушника заарештувала південнокорейська поліція. В міністерстві транспорту заявили, що влада розслідуватиме порушення авіаційної безпеки. Проте причину, з якої пасажир відкрив аварійний вихід, не оголосили.

Та покарання може отримати не тільки чоловік, а й авіакомпанія Asiana Airlines – літак перевірятимуть на дотримання протоколів керування аварійними виходами.

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