В Южной Корее ввели военное положение: граждане страны шокированы

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" на территории страны. Об этом глава государства заявил во время телевизионного брифинга во вторник, 3 декабря.

Жители страны шокированы тем, что происходит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Korea Herald.

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Жители Южной Кореи шокированы введением военного положения

После того, как лидер Южной Кореи объявил о введении военного положения, это шокировало граждан страны.

Согласно Конституции Южной Кореи и Закону о военном положении, чрезвычайное военное положение может быть объявлено во время войны, в случаях большой чрезвычайной ситуации, похожей на войну, или когда общественный порядок серьезно нарушен, что значительно ухудшает административные и судебные функции, пишут в издании.

Указывается, что финансовые рынки панически отреагировали на это, что усилило обеспокоенность населения. В издании отметили, что корейские акции и корейская она резко упали.