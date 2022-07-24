В оккупированной Каховке снова прогремели взрывы: местные говорят об утренней "селитре"

Во временно оккупированной Каховке на Херсонщине утром 24 июля прогремели мощные взрывы. Вероятно, это "загорелись" российские склады.

На видео с места происшествия слышен мощный взрыв. После него в небо поднялся столб дыма.

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оккупанты снова начнут врать о детонации "селитры" или придумывать другие объяснения. Ведь признавать свои потери на войне – не в их стиле.

Смотрите видео взрыва в Каховке:

Над Каховкой поднялся дым: видео

Информации о потерях, понесенных врагом, нет.

Кстати, 23 июля взрывы прогремели в Горловке Донецкой области. Город находится под оккупацией еще с 2014 года. Местные жители рассказали о пожаре на российских складах. Пока официальной информации от Вооруженных Сил Украины нет.

Еще раньше наши источники в разведке сообщали, что городская больница №2 в Горловке переполнена российскими военными. В медучреждении слышна трупная вонь. Кроме того, под завязку забит морг.

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