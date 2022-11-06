В Каховке ВСУ уничтожили до 200 оккупантов: последствия удара россияне скрывают
Украинские защитники уничтожили до 200 российских захватчиков в Херсонской области. Оккупанты пытаются скрыть последствия удара наших воинов.
Украинские защитники мастерски атаковали бойцов Путина в Каховке. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Украинские воины уничтожили до 200 оккупантов в Каховке
По уточненной информации, в Генштабе подтвердили поражение врага за последние несколько дней в Херсонской области.
Наши воины ударили по одному из зданий в Каховке. Там находилось до 200 военнослужащих российской армии.
Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские меры,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Также враг понес потери в селе Раденск Олешковского района Херсонщины. В частности, наши бойцы уничтожили обширную колонну боевой техники врага. Потери российской армии уточняют.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Российские захватчики продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны. Оккупанты уничтожают частные гражданские катера на побережье Днепра. Кроме того, двигатели и другое имущество из плавсредств бойцы Путина присваивают себе.
- В Генштабе отметили, что после затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту Днепра. Это непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".
- Отметим, что в Херсонской области взлетел в воздух склад с вражескими боеприпасами. Об этом сообщили в ОК "Юг".
- Правобережье Херсонщины активно покидают коллаборанты. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил заместитель председателя местного облсовета Юрий Соболевский.