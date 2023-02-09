В Киевской области на сутки отменяют отключение света

9 февраля 2023, 18:27
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Источник:

ДТЭК

В пьяницу, 10 февраля, в некоторых районах Киевской области целые сутки не будут выключать свет. Однако графики почасовых отключений будут применены в трех районах.

Специалисты будут проводить замеры по мощности потребления электроэнергии в Киевской области. Это нужно для определения актуальных характеристик.

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В каких районах будут внедрены лимиты

Ограничения будут действовать в части:

  • Бучанского;
  • Фастовского;
  • Обуховского районов.

К сожалению, там нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме в результате значительного повреждения оборудования. Поэтому в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику.

Энергетики отмечают, что в случае отсутствия света следует знать, что электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или стабилизационных отключений в указанных районах.

Ситуация со светом в Украине

  • Укрэнерго опубликовало предварительный график, согласно которому в каждой из областей в течение одного дня не будет отключений света. Однако в этом графике возможны изменения, если враг снова будет атаковать энергосистему.
  • Добавим, что отсутствие лимитов в одном регионе предполагает возможное изменение лимитов в другом при условии дефицита электроэнергии. Поэтому в те дни, когда в вашей области не будет отключений, не забывайте об ответственном потреблении электроэнергии, ведь существенный рост электропотребления в вашем регионе может привести к аварийным отключениям других.
  • Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что в Украине может улучшиться ситуация с электроэнергией из-за наступления весны. Однако ситуация в энергосистеме все же будет зависеть и от действий российских оккупантов.
  • В ночь на 9 февраля в Одесском районе произошло более 100 аварий на сетях. В городе не курсирует электротранспорт. Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети.

Автор: Анна Романюк