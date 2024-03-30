Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал 24 Каналу, что энергосистема понесла огромные потери. По состоянию на 30 марта в 6 областях отменили аварийные отключения.

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Импорт электроэнергии

Плачков отметил, что импорт увеличился. Его объем соответствует максимальной возможности наших сетей по импорту. Подтверждением тому являются отключения и аварийные отключения в некоторых регионах. Они связаны, как с ремонтом и восстановлением оборудования, так и невозможностью импортировать большой объем электроэнергии.

Ситуация сложная, я бы даже сказал критическая. Мы после беспрецедентных полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру потеряли достаточно большое количество генерирующих мощностей на тепловых электростанциях. Мы знаем, что были удары по гидро- и ДнепроГЭС,

– отметил экс-министр топлива и энергетики Украины.

Он добавил, что мы потеряли достаточно большое количество подстанций, высоковольтных линий. Поэтому, ситуация очень сложная.

Восстановление электросистемы

По словам экс-министра топлива и энергетики Украины, специалисты работают, восстанавливают. Однако нужна организационная мобилизация усилий, ресурсов, для того, чтобы как можно быстрее восстановить. Обязательно нужен еще один энергетический "Рамштайн".

"Нам нужно работать для того, чтобы мы могли стабилизировать ситуацию и подготовиться к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Плачков.

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