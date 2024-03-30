Ексміністр палива й енергетики України Іван Плачков розповів 24 Каналу, що енергосистема зазнала величезних втрат. Станом на 30 березня в 6 областях скасували аварійні відключення.

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Імпорт електроенергії

Плачков зазначив, що імпорт збільшився. Його обсяг відповідає максимальній можливості наших мереж по імпорту. Підтвердженням того є відключення й аварійні відключення в деяких регіонах. Вони пов'язані, як з ремонтом і відновленням обладнання, так і неможливістю імпортувати великий обсяг електроенергії.

Ситуація складна, я б навіть сказав критична. Ми після безпрецедентних повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру втратили достатньо велику кількістю генеруючих потужностей на теплових електростанціях. Ми знаємо, що були удари по гідро- та ДніпроГЕС,

– зауважив ексміністр палива й енергетики України.

Він додав, що ми втратили достатньо велику кількість підстанцій, високовольтних ліній. Тож, ситуація дуже складна.

Відновлення електросистеми

За словами ексміністра палива й енергетики України, фахівці працюють, відновлюють. Однак потрібна організаційна мобілізація зусиль, ресурсів, для того, щоб якнайшвидше відновити. Обов'язково потрібен ще один енергетичний "Рамштайн".

"Нам потрібно працювати для того, щоб ми могли стабілізувати ситуацію та підготуватись до наступного опалювального сезону", – наголосив Плачков.

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