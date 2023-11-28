В каком состоянии супруга Буданова после отравления: СМИ узнали детали
Источник:NV
Журналисты со ссылкой на источники в разведке заявили, что супругу главы разведки Кирилла Буданова отравили. Марианна Буданова, вероятнее всего, получила отравление через еду.
Известно, что у нее диагностировали поражение тяжелыми металлами. Журналисты узнали, в каком состоянии супруга главы Главного управления разведки.
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В каком состоянии Марианна Буданова
Марианна Буданова находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает.
Жена Буданова лечится в Украине… Марианна нуждается в наблюдении врачей,
– заявили источники издания.
Ранее также отметили, что жена Кирилла Буданова завершает курс лечения, дальше состояние ее здоровья будут контролировать врачи.
Издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в спецслужбах, написало, в каком состоянии находится глава разведки. В частности, он не отравился. У него все в порядке со здоровьем.
"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", – уточнил источник.
Что известно об отравлении жены Буданова
- СМИ со ссылкой на источники в разведке написали, что жену Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. После продолжительного ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали. В настоящее время она находится в украинской больнице и нуждается в контроле врачей. Ведь у нее уже завершается курс лечения.
- Впоследствии журналисты, также ссылаясь на данные источников в силовом блоке, заявили, что Марианна Буданова прошла первый этап лечения.
- Собеседники издания также заявили, что жена главы разведки небольшая ростом с малым весом, поэтому признаки отравления у нее проявились быстрее. Затем отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников разведки. По данным источника, "они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся".