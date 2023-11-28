В каком состоянии супруга Буданова после отравления: СМИ узнали детали

Журналисты со ссылкой на источники в разведке заявили, что супругу главы разведки Кирилла Буданова отравили. Марианна Буданова, вероятнее всего, получила отравление через еду.

Известно, что у нее диагностировали поражение тяжелыми металлами. Журналисты узнали, в каком состоянии супруга главы Главного управления разведки.

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В каком состоянии Марианна Буданова

Марианна Буданова находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает.

Жена Буданова лечится в Украине… Марианна нуждается в наблюдении врачей,

– заявили источники издания.

Ранее также отметили, что жена Кирилла Буданова завершает курс лечения, дальше состояние ее здоровья будут контролировать врачи.

Издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в спецслужбах, написало, в каком состоянии находится глава разведки. В частности, он не отравился. У него все в порядке со здоровьем.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", – уточнил источник.

Что известно об отравлении жены Буданова