В Калининградской области России горел ракетный корабль "Серпухов", – источники

Россия снова имеет потери среди своего флота, однако на этот раз не в Черном море. Так, в Калининградской области страны-агрессора горел ракетный корабль "Серпухов".

В результате возгорания судно имеет значительные повреждения. Об этом 24 Каналу рассказали источники в украинских спецслужбах. Стоит отметить, что до этого оккупанты сообщали о пожаре на судне "Екатерина Великая" во Владивостоке.

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В России горел корабль "Серпухов"

Собеседники рассказали журналистам, что на корабле "Серпухов" пожар произошел 7 апреля. Источники рассказали, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", который является пятым кораблем из этой серии.

Это была успешная операция ГУР. Корабль надолго выведен из строя,

– отметил источник.

По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда оно находилось на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.

Что известно о корабле “Серпухов”, горевшем в России

"Серпухов" – это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, назван в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Водоизмещение судна составляет 949 тонн, длина – 74,1 метра, ширина – 11 метров. Высота судна составляет 6,57 метра, а осадка – 2,6 метра. Экипаж судна состоит из 32 человек. Корабль может развивать максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 2 500 миль на скорости 12 узлов. Автономность судна составляет 10 дней.



Корабль "Серпухов" горел в Калининградской области / Фото из российских СМИ

По данным из открытых источников, корабль "Серпухов" оснащен вертикальной пусковой установкой 3С14, способной нести 8 крылатых ракет "Оникс". Существуют планы, что в будущем на пусковой установке также можно будет размещать ракеты 3М22 "Циркон" и "Калибр", что позволит кораблю поражать наземные цели на расстоянии до 1 500 километров с неядерной боеголовкой, и потенциально до 2 000 километров по альтернативным данным.

Кроме того, артиллерийское вооружение корабля включает 100-миллиметровую пушку А-190 "Универсал" и 30-миллиметровую автоматическую установку АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Корабль также вооружен двумя зенитно-ракетными установками 3М-47 "Гибка", двумя 14,5-миллиметровыми пулеметами и тремя 7,62-миллиметровыми пулеметами.

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