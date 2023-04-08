УПЦ МП свозит "массовку", чтобы помешать храму в Каменце-Подольском перейти в ПЦУ
8 апреля община Каменец-Подольского собралась, чтобы поддержать присоединение главного храма города к ПЦУ. В то же время представители УПЦ московского патриархата начали свозить "массовку", чтобы помешать этому.
Об этом пишут в местных телеграмм каналах и СМИ. К слову, ранее депутаты Хмельницкого облсовета запретили деятельность УПЦ МП в регионе.
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У собора заметили представителей другой ОТГ
8 апреля в Соборе Александра Невского в Каменце Подольском Хмельницкой области собрались люди, чтобы поддержать переход святыни к ПЦУ. Отметим, что депутаты горсовета недавно запретили УПЦ московского патриархата использовать земельные участки города.
Не сидите дома, я вас призываю. Приходите, потому что сейчас, если мы упустим шанс, его может уже не быть. В 15:15 начнется собрание, где мы скажем, что мы не хотим у нас в городе русской православной церкви,
– сказал общественный активист.
По словам активиста, священнослужители УПЦ МП массово свозят людей с близлежащих сел и территориальных общин. Следовательно, "судьбу" Каменец-Подольского решают не его жители.
Днем 8 апреля у святыни собралось много людей. Как сообщает местный телеграмм-канал, по состоянию на 15:47 люди проголосовали за переход Собора Александра Невского от УПЦ МП к Православной церкви Украины.
Люди голосуют за переход собора в ВТО / Фото Kamianets PLUS
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Храм УПЦ МП в Рави-Русской также перешел в ПЦУ
- Храм Святой троицы Львовской епархии УПЦ МП в Рави-Русской перешел в Православную церковь Украины. За это 6 апреля проголосовало местное общество.
- Об этом сообщил городской голова Равы-Русской Иван Ивануса. Он отметил, что этот день стал поистине историческим.
- Известно, что храм, который перешел в ПЦУ, небольшой. Расположен он недалеко от трассы Рава-Русская – Судебная Вишня, возле главной святыни, которую община строит уже много лет.