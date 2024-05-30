12 десятиклассников и взрослый: спасатели разыскали группу туристов, которая заблудилась в Карпатах

В Карпатах заблудилась достаточно большая группа туристов, в которую входили школьники. Их разыскали спасатели.

Группа из 13 туристов заблудилась 29 мая в горах на Прикарпатье. В ГСЧС уточнили, что там было 12 десятиклассников и один взрослый.

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Обратились за помощью к спасателям

Они не смогли самостоятельно сориентироваться на местности во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района. Поэтому обратились за помощью к спасателям.

Специалисты, в свою очередь установили координаты их места нахождения, разыскали группу и сопроводили до долины Смотрич.

советуем туристам перед путешествием загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды,

– говорится в сообщении.

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