В Казахстане разбился самолет с пассажирами, летевший из Баку в Грозный

В Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту. В сети распространили видео момента падения самолета.

Утром в Казахстане произошла авиакатастрофа. Там разбился самолет азербайджанских авиалиний. Судно упало в районе аэропорта Актау, передает 24 Канал.

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Что известно

Сообщается, что самолет следовал из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. В частности, россиян было 15 человек.

Отмечается, что из-за тумана в Грозном Embraer 190 был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

По сообщению спасателей, есть те, кому удалось выжить.

С места аварии самолета 12 человек (один из них ребенок) с разными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. На месте работают 14 бригад скорой помощи,

– отмечают местные СМИ.

Между тем, в сети обнародовали кадры пожара на месте падения самолета, а также его последние минуты пребывания в воздушном пространстве над казахским аэропортом.

Момент падения самолета: смотрите видео



Пожар на месте падения самолета: смотрите видео



Последние минуты самолета, который направлялся в Грозный, и его жесткое падение: смотрите видео



Российские паблики сообщают, что самолет мог изменить курс полета из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. В самом Грозном был объявлен план "Ковер".

Также есть информация, что Embraer 190 передал аварийный сигнал из-за столкновения со стаей птиц и нарушения рулевого управления.

К слову, чрезвычайная ситуация произошла во российском Владикавказе. Там раздался мощный взрыв в торговом центре, в результате чего вспыхнул сильный пожар. Десятки людей пострадали, есть жертва.