В Казани возле танкового полигона прогремел мощный взрыв: в небо поднялся густой дым
В российской Казани в субботу, 15 апреля, прогремел сильный взрыв. Отмечают, что совершенно случайно взрыв произошел вблизи танкового полигона, после чего вспыхнул пожар.
Очевидцы публикуют фото и видео в телеграм-каналах. Делятся, что в городе было слышно "очень сильный хлопок". На обнародованных кадрах виден высокий столб густого дыма.
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Пропагандисты пишут, что пожар вспыхнул в южной части Казани. В то же время, российские службы по чрезвычайным ситуациям, как всегда уверяют, что ничего не произошло.
Так, в пресс-службе МЧС России по Татарстану заявили, что им сообщений о вспышке не поступало. Но фото и видео с места событий говорят совсем другое.
В Казани масштабный пожар после взрыва / Фото из российских телеграм-каналов
На фото виден густой столб дыма / Фото из российских телеграм-каналов
В Казани прогремел взрыв, вблизи полигона – пожар: видео
Что могло произойти в Казани
Причастность Украины к инциденту маловероятна. Напомним, что от Восточных украинских границ до Казани около 1 тысячи километров.
Впрочем, украинцы уже активно комментируют свежий "хлопок" в России: шутят об "эффекте линзы" и "сверхзвуке", ведь подобными фразами чаще всего россияне объясняют происхождение странных взрывов в глубине страны.
В сети пользователи в шутку уже назвали вероятные причины инцидента:
- Предполагаю, что это эффект линзы или сверхзвук.
- Проклятая селитра.
- Это просто Христос Воскрес.
- Это курение в неположенных местах.
- Нет, это бах доброй воли.
- Очевидно, что это хлопнул газовый баллон из-за эффекта линзы, и сразу перешел на сверхзвук.