В Казани возле танкового полигона прогремел мощный взрыв: в небо поднялся густой дым

В российской Казани в субботу, 15 апреля, прогремел сильный взрыв. Отмечают, что совершенно случайно взрыв произошел вблизи танкового полигона, после чего вспыхнул пожар.

Очевидцы публикуют фото и видео в телеграм-каналах. Делятся, что в городе было слышно "очень сильный хлопок". На обнародованных кадрах виден высокий столб густого дыма.

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Пропагандисты пишут, что пожар вспыхнул в южной части Казани. В то же время, российские службы по чрезвычайным ситуациям, как всегда уверяют, что ничего не произошло.

Так, в пресс-службе МЧС России по Татарстану заявили, что им сообщений о вспышке не поступало. Но фото и видео с места событий говорят совсем другое.



В Казани масштабный пожар после взрыва / Фото из российских телеграм-каналов



На фото виден густой столб дыма / Фото из российских телеграм-каналов

В Казани прогремел взрыв, вблизи полигона – пожар: видео

Что могло произойти в Казани

Причастность Украины к инциденту маловероятна. Напомним, что от Восточных украинских границ до Казани около 1 тысячи километров.

Впрочем, украинцы уже активно комментируют свежий "хлопок" в России: шутят об "эффекте линзы" и "сверхзвуке", ведь подобными фразами чаще всего россияне объясняют происхождение странных взрывов в глубине страны.

В сети пользователи в шутку уже назвали вероятные причины инцидента: