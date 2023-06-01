В КГГА проходят обыски: прокуратура расследует дело закрытого укрытия, где погибли люди

В Киевской городской администрации проводят обыски из-за вероятно закрытого укрытия во время ночной атаки, в результате которой погибли 3 человека.

Обыски проводятся Киевской городской прокуратурой и полицией. Это в комментарии 24 Каналу подтвердила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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Следственные действия в КГГА проводит прокуратура и полиция,

– сообщила пресс-секретарь.

Обыски также проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

Утром правоохранители проводили обыски в поликлинике, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской РГА.

Закрытое укрытие во время атаки: что известно

Житель Киева, жена которого погибла при обстреле, рассказал, что укрытие возле поликлиники на момент воздушной тревоги было закрыто. Мол, охранник поликлиники был в состоянии алкогольного опьянения, закрылся внутри укрытия и не впускал никого в убежище.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие.

На месте событий мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что невозможно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники, поскольку взрывной волной выбило все двери и окна.

Полиция и СБУ уже начали уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

А охранника утром забрали в отделение полиции с признаками алкогольного опьянения, чтобы установить его роль и участие в непредоставлении доступа к укрытию.