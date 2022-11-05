Киевляне скупают газовые баллоны: в КГГА призвали помнить о правилах безопасности

Из-за постоянных отключений электроэнергии жители столицы начали использовать газ. В Киевской городской администрации рассказали о потенциальной опасности, которая может возникнуть из-за неправильного обращения с баллонами.

Для жителей Киевщины и других областей 5 ноября является очередным днем, когда власти приходится отключать свет, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетике. Директор отдела муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук напомнил украинцам о правилах безопасности обращения с альтернативными энергоносителями.

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Безопасно ли готовить еду на газовых баллонах

Чиновник сообщил, что киевляне массово скупают газовые баллоны и горелки, чтобы иметь возможность готовить еду. Поэтому власти решили выступить со специальным предупреждением.

Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы воспользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров,

– сказал Ткачук.

Также он отметил, если баллон при низкой температуре заправить на улице по полной, а затем принести домой в теплое помещение, он просто-таки может взорваться. Об этом обязательно нужно помнить каждому украинцу и не забывать о правилах пожарной безопасности.

Проблемы в критической инфраструктуре Украины

Из-за постоянных обстрелов оккупантами украинских городов жители нашего государства часто вынуждены оставаться без света, воды и газа. Важно заблаговременно подготовиться к потенциальным авариям в газовой системе.



Как подготовиться к исчезновению газа / Картинка 24 канала

Напомним, также мировое Энергетическое агентство предупреждало людей о возможном дефиците природного газа. Чтобы не произошло коллапса в энергетике, Европа должна принять немедленные меры. Это серьезный вызов для стран Запада, поскольку они долгое время сидели на газовой игле Кремля и не заботились об энергетической безопасности.

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