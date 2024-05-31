В КГВА показали последствия обстрела Киева

Под утро 31 мая Россия ударила по Киеву ракетой. Воздушную цель успели сбить силы ПВО, однако обломки ракеты все равно вызвали пожар и разрушения.

В киевской городской военной администрации рассказали подробности о последствиях атаки и показали фото разрушений.

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Последствия ракетной атаки на Киев

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков начался пожар на площади примерно 120 квадратных метров. В результате атаки повреждены: частное домовладение СТО, автомойка, 6 легковых авто, складское помещение.

Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует,

– сообщил начальник КГВА Сергей Попко.