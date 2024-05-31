У київській міській військовій адміністрації розповіли подробиці про наслідки атаки та показали фото руйнувань.
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Наслідки ракетної атаки на Київ
У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння СТО, автомийка, 6 легкових авто, складське приміщення.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Наслідки удару по Києву: фото КМВА та "Київ24"