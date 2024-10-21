В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

В Киев с неанонсированным визитом 21 октября прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом министр обороны США написал в соцсети Х, ранее известной как твитер. СМИ отметили, что этот визит Министра обороны США является крайне важным на фоне предстоящих президентских выборов в США.

К теме В Пентагоне ответили, почему союзники не будут сбивать российские ракеты в небе над Украиной

Что известно о приезде Остина в Киев

Ллойд Остин отметил, что это уже его 4 визит в Киев, как Министра обороны США.

Я вернулся в Украину в четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину,

– написал он.

Глава Пентагона уже в Киеве / Фото с аккаунта Ллойда Остина в соцсети Х

Журналисты CNN тем временем рассказали, что во время своего визита в Киев Остин встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Министр обороны США намерен обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

Корреспондентка CNN Наташа Бертранд также опубликовала видео с приездом Остина в украинскую столицу. На кадрах глава Пентагона выходит из поезда и жмет руку послу США в Украине Бриджит Бринк.

Остин приехал в Киев / Видео с аккаунта Наташи Бертранд в соцсети Х

В издании отмечают, что визит министра также станет моментом для него, чтобы "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны.

Кроме этого, в комментарии журналистам Остин выразил уверенность, что США и их союзники будут продолжать поддерживать Украину в 2025 году, кто бы ни был у власти.

Я действительно думаю, что союзники и партнеры и в дальнейшем будут оказывать высокий уровень поддержки. И мы инвестировали в вещи, которые вскоре будут реализованы, в том числе и дополнительные системы, такие как NASAMS. Мы инвестировали в это полтора, два года назад, и вскоре мы начнем наблюдать, как некоторые из них уже начнут работать,

– сказал глава Пентагона.

Министр также надеется, что двухпартийная поддержка Украины останется в Конгрессе после выборов в ноябре 2024 года.