В Киев прибыл с визитом новый глава МИД Германии Иоганн Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль утром 30 июня прибыл в Киев с первым официальным визитом в должности. В Киеве должны пройти переговоры по усилению оборонного производства в Украине с участием немецких компаний.

Министр пообещал дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle і Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Смотрите также В Германии поддержали идею "ядерного зонтика" для всей Европы и предложили решение

До Києва прибув новий голова МЗС Німеччини

Але ми й надалі твердо стоятимемо на боці України, щоб вона могла продовжувати успішно захищатися – за допомогою сучасної протиповітряної оборони та іншої зброї, гуманітарної та економічної допомоги. Це обіцянка, з якою я сьогодні їду до Києва,

– сказав Вадефуль.

Він зазначив, що наразі доля усього континенту залежить від успіху України у цій війні.

"Дії Путіна мають стати для нас у Німеччині серйозним попередженням. Ідеологія імперіалізму, яка керує Путіним, – це найбільша загроза нашій безпеці в Німеччині та Європі", – заявив він, розпочавши візит.

Очільник МЗС прибув нічним потягом з Польщі. Із міркувань безпеки візит тримали в таємниці. Вадефула супроводжує представницька делегація німецької збройної промисловості – у Києві мають відбутися перемовини щодо посилення оборонного виробництва в Україні за участю німецьких компаній. Уряд Німеччини прагне виробляти німецьку військову техніку в Україні.

Вадефуль висловив впевненість в серйозності намірів України завершити війну та нагадав про важливість санкцій проти Росії.

"Україна неодноразово доводила, що готова завершити цю війну шляхом серйозних переговорів. Натомість Путін не відступає ні від однієї зі своїх максималістських вимог – він не хоче переговорів, він хоче капітуляції. І поки це так, ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7", – сказав він.

Поїздка відбувається на тлі масованих авіаударів РФ: у ніч проти неділі Росія завдала понад 500 ударів по Україні, включаючи ракети та дрони. Це один із найпотужніших обстрілів з початку вторгнення.