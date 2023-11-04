В Киев прибыла Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

4 ноября 2023, 09:18
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В Киев 4 ноября прибыла Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщают в сети, у нее запланировано выступление в Парламенте.

О визите Урсулы фон дер Ляйен сообщил народный депутат Ярослав Железняк. К слову, в СМИ еще на прошлой неделе стали появляться сообщения о предполагаемом визите Президента Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен в Киеве

"Сегодня в Киев прибывает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступление в Парламенте", – написал Железняк.

Позже Президент Еврокомиссии в соцсети сообщила, что действительно прибыла в Киев и уже встретилась с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что ей приятно вернуться в Украину. К слову, это уже шестой визит Урсулы фон дер Ляйен с начала полномасштабного вторжения.

Приятно вернуться в Киев во время моего шестого визита во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной, преуспевающей демократии. И то, как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну,
– написала Урсула фон дер Ляйен в сети Х.

Следует отметить, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 31 октября анонсировал хорошие новости по вопросу вступления Украины в ЕС до конца недели. В эфире телемарафона он сообщил, что "если не будет форс-мажоров", то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС.

Кроме того, европейские официальные лица и дипломаты анонимно заявляли, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины на пути вступления в ЕС. Известно, что он касается не только Украины, но и других претендентов на вступление: Молдовы, Грузии, стран Западных Балкан. Вместе с тем, сообщается, что у ЕС будут "технические оговорки". В частности, для Украины главным пунктом является необходимость добиться большего прогресса, начиная от создания надежной и независимой судебной системы и заканчивая защитой прав меньшинств и внедрением антикоррупционных мер. Эта рекомендация станет ключевым шагом в решении ЕС по вступлению Украины.

В декабре могут стартовать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Тогда наша страна обязалась выполнить 7 требований:

  • реформировать Конституционный суд;
  • продолжить судебную реформу;
  • бороться с отмыванием средств;
  • воплотить антиолигархический закон;
  • бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;
  • согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;
  • изменить законодательство о нацменьшинствах.

Все чаще официальные лица и европейские чиновники сообщают, что в декабре 2023 могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. В частности, об этом заявлял премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении задач, которые были поставлены перед ней со стороны западных партнеров.

С подобным заявлением выступала и Президент Европарламента Роберта Мецолла. Она также ожидает, что до конца 2023 года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Дмитрий Кулеба также предполагает, что при благоприятных условиях переговоры по членству могут начаться уже до конца 2023 года. Министр убежден, что ВР способна принять все законопроекты, необходимые для открытия переговоров.

Автор: Анжеліка Байбак