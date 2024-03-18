В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм
Источник:Посольство США
Сегодня, 18 марта, с официальным визитом в Киев прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Он является одним из крупнейших сторонников Украины и часто выступает в Конгрессе США с заявлениями о поддержке Украины.
Линдси Грэм является республиканцем и сенатором Соединенных Штатов Америки от Южной Каролины. Он уже не впервые посещает страну с начала полномасштабной войны.
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Санатор США прибыл в Киев
В понедельник, 18 марта, в Киев прибыл Линдси Грэм, старший сенатор США от штата Южная Каролина, с официальным визитом. Он известен своей активной поддержкой Украины и не впервые посещает страну с начала полномасштабной войны.
Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непоколебимая поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией,
– отметили в посольстве США.
Он занимает должность старшего члена Юридического комитета США. Кроме того, он является членом комитетов по вопросам ассигнований, бюджета, окружающей среды и общественных работ Сената США.
Военная помощь США для Украины: последние новости
- Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом ведет диалог как со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, так и с его командой. Его цель – ускорить одобрение помощи для нашего государства. Как отметил представитель Белого дома, время имеет значение.
- В то же время Джо Байден также продолжает обращаться к Конгрессу и призывает не медлить с выделением помощи для Киева. В своем выступлении в Капитолии, американский президент подчеркнул, что "полон решимости" в дальнейшем делать собственный вклад в помощь нашему государству.
- В Пентагоне заявили, что последний пакет военной помощи – "уникальный случай". Пресс-секретарь Министерства обороны США сообщила, что пока США не сможет выделить еще один такой пакет военной помощи, как это было неделю назад с выделением финансовой помощи Киеву в 300 миллионов долларов.