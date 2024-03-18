В Киев приехал сенатор США Линдси Грэм

Сегодня, 18 марта, с официальным визитом в Киев прибыл американский сенатор Линдси Грэм. Он является одним из крупнейших сторонников Украины и часто выступает в Конгрессе США с заявлениями о поддержке Украины.

Линдси Грэм является республиканцем и сенатором Соединенных Штатов Америки от Южной Каролины. Он уже не впервые посещает страну с начала полномасштабной войны.

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Санатор США прибыл в Киев

В понедельник, 18 марта, в Киев прибыл Линдси Грэм, старший сенатор США от штата Южная Каролина, с официальным визитом. Он известен своей активной поддержкой Украины и не впервые посещает страну с начала полномасштабной войны.

Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непоколебимая поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией,

– отметили в посольстве США.

Он занимает должность старшего члена Юридического комитета США. Кроме того, он является членом комитетов по вопросам ассигнований, бюджета, окружающей среды и общественных работ Сената США.

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