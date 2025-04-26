В Киев пытаются прорваться дроны, в области работает ПВО

Российские захватчики продолжают террор Украины. Оккупанты утром 26 апреля атакуют дронами Киевскую область.

По вражеским целям работают силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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В Киевской области по дронам работает ПВО

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Около 9 часов утра в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БПЛА.

По вражеским воздушным целям работают силы противовоздушной обороны.

Там отметили придерживаться информационной тишины и подчеркнули, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– обратились к жителям в Киевской ОВА.

Напомним, что ночью 26 апреля россияне ударили по Кропивницкому. Вследствие вражеской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра.

Пострадали офисные и складские помещения.