Киев накрыла сильная гроза: дороги превратились в ручьи, вода не успевает стекать

Киев 17 июля накрыла сильная непогода. В столице прошла гроза после аномальной жары, которая также охватила всю Украину.

Киев накрыла сильная гроза. Вода не успевает уходить, поэтому машины плывут по трассам, передает 24 Канал.

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В Киеве прошла гроза

В столице наконец прошел ливень с грозой. Дождь был довольно сильный, ведь вода теперь льется через верх канализационных решеток. Вследствие этого дороги превращаются в ручьи.

В Киеве непогода: смотрите видео

Также последствия осадков можно увидеть и на трассах. Машины движутся, однако там тоже не успевает стекать вода. Она достигает колес транспортных средств на несколько сантиметров.

Вода также стоит на трассах: смотрите видео

На трассах образуются ручьи: смотрите видео

Интенсивность осадков также поражает. Ливень в Киеве прошел стеной. Это можно увидеть на соответствующих кадрах. На улице есть люди, которые не успели укрыться от непогоды.

В Киеве прошла гроза: смотрите видео

Недавно непогода также накрыла Львовскую область. Она обошла непосредственно город, а вот в области бушевала в полную силу. В частности, ливень прошел в Самборе Львовской области. В сети очевидцы публиковали кадры непогоды.

Также во время грозы вблизи Львова молния ударила в озеро Задорожное.