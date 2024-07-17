Київ накрила сильна гроза. Вода не встигає відходити, тому машини пливуть по трасах, передає 24 Канал.
Дивіться також Грози, град та шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 18 липня
У Києві пройшла гроза
У столиці нарешті пройшла злива із грозою. Дощ був доволі сильний, адже вода тепер ллється через верх каналізаційних решіток. Унаслідок цього дороги перетворюються на струмки.
У Києві негода: дивіться відео
Також наслідки опадів можна побачити й на трасах. Машини рухаються, однак там теж не встигає стікати вода. Вона сягає коліс транспортних засобів на кілька сантиметрів.
Вода також стоїть на трасах: дивіться відео
На трасах утворюються струмки: дивіться відео
Інтенсивність опадів також вражає. Злива у Києві пройшла стіною. Це можна побачити на відповідних кадрах. На вулиці є люди, які не встигли сховатися від негоди.
У Києві пройшла гроза: дивіться відео
Нещодавно негода також накрила Львівську область. Вона оминула безпосередньо місто, а ось в області вирувала на повну силу. Зокрема, злива пройшла в Самборі Львівської області. У мережі очевидці публікували кадри негоди.
Також під час грози поблизу Львова блискавка вдарила в озеро Задорожнє.