Энергосистему Украины стабилизировали: в Киеве возвращают отключение по графикам

18 ноября 2022 , 20:18
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Источник:

фейсбук ДТЭК Киевские электросети

Специалистам Укрэнерго удалось сбалансировать украинскую энергосистему, сильно пострадавшую в результате российских обстрелов. Теперь в Киеве вместо экстренных будут стабилизационные отключения света по графику.

В ДТЭК Киевские электросети объяснили, что экстренные отключения – необходимый шаг для сбалансирования энергосистем. Это поможет избежать аварий на оборудовании.

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В ДТЭК добавили, что благодаря усилиям Укрэнерго вечером 18 ноября удалось сбалансировать энергосистему Украины.

Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам. Ищите их на сайте ДТЭК Киевские электросети,
– говорится в сообщении ДТЭК.

Обратите внимание! Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Какая ситуация с отключениями света по Украине

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что в такой критической ситуации отключения электроэнергии могут несколько затягиваться. По его словам, они могут продолжаться по 8 – 10 часов. А исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что иногда света может не быть по несколько дней.

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Автор: Альона Захарова