Энергосистему Украины стабилизировали: в Киеве возвращают отключение по графикам

Специалистам Укрэнерго удалось сбалансировать украинскую энергосистему, сильно пострадавшую в результате российских обстрелов. Теперь в Киеве вместо экстренных будут стабилизационные отключения света по графику.

В ДТЭК Киевские электросети объяснили, что экстренные отключения – необходимый шаг для сбалансирования энергосистем. Это поможет избежать аварий на оборудовании.

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В ДТЭК добавили, что благодаря усилиям Укрэнерго вечером 18 ноября удалось сбалансировать энергосистему Украины.

Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам. Ищите их на сайте ДТЭК Киевские электросети,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Какая ситуация с отключениями света по Украине

В течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Долгое время ориентировочно половина энергосистемы Украины была выведена из строя.

18 ноября по всей Украине были введены графики почасовых отключений света. Ремонтные бригады работают круглосуточно по восстановлению уничтоженной инфраструктуры. Они прилагают максимальные усилия для того, чтобы вернуть украинцам свет.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что в такой критической ситуации отключения электроэнергии могут несколько затягиваться. По его словам, они могут продолжаться по 8 – 10 часов. А исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что иногда света может не быть по несколько дней.

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