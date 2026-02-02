Укр Рус
2 февраля, 16:37
В Киеве произошел прорыв труб вблизи одной из станций метро: улицу затапливает водой

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Киеве произошла авария на водопроводе.
  • Ситуацию осложняют погодные условия, из-за чего вода превращается в лед.

В Киеве из-за сильного подтопления образовался настоящий "ледовый каток". Произошло это из-за аварии на трубопроводе недалеко от станции метро "Политехнический институт".

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Жители города снимают последствия затопления на улицах.

Какая ситуация в столице после прорыва труб?

Вода быстро залила проезжую часть и тротуары, поэтому пешеходам и автомобилям пришлось буквально двигаться вплавь. Ситуацию осложняет мороз: температура воздуха опустилась до -15 градусов.

Прорыв труб в Киеве: смотрите видео из сети

Жители района сообщают, что из-за прорыва труб коммуникаций затоплен участок улицы возле станции метро "Политехнический институт".

Какая ситуация на улицах столицы после прорыва труб: смотрите кадры очевидцев

По словам очевидцев, вода продолжает растекаться по территории, превращая ее в сплошной каток.

Автомобили подтоплены из-за аварии на трубопроводе: смотрите видео из сети

Что известно о проблемах с коммуникациями в Киеве?

  • В столичном районе Троещина из-за последствий российских обстрелов многие жилые дома до сих пор не имеют отопления, что создает дополнительную угрозу промерзания канализационных коммуникаций.

  • По состоянию на 1 февраля в Киеве из-за повреждений в энергетической инфраструктуре без теплоснабжения оставались примерно 3419 домов. Аварийно-восстановительные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла.

  • Также на днях в киевском метрополитене из-за аварийного отключения электроэнергии было временно остановлено движение поездов. Часть составов застряла непосредственно в тоннелях между станциями.

  • К проведению спасательной операции привлекли службы ГСЧС, всего из поездов, остановившихся, эвакуировали 481 пассажира.