В Киеве откроют выставку о квази-идеологии рашизма, которая побуждает оккупантов убивать украинцев
Источник:Центр стратегических коммуникаций
В Киеве откроется выставка под названием "рашизм – это". На ней будут представлены 16 тематических баннеров.
Соответствующую информацию сообщили в Центре стратегических коммуникаций. Выставка откроется 22 сентября в 12 часов.
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В Киеве открыли выставку о квази-идеологии рашизма
Выставка посвящена составляющим квази-идеологии рашизма, которая побуждает российских захватчиков убивать украинцев,
– говорится в сообщении.
Организаторы рассказали, что открытие выставки приурочили к годовщине совместного парада советских и германских войск в Бресте в 1939 году.
Выставка откроется в Киеве на площади Славы возле входа в Парк Вечной славы. Ее подготовили Центр стратегических коммуникаций, Украинский институт национальной памяти и Национальный музей Революции Достоинства.
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Участниками выступили:
- руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей;
- заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак;
- заместитель директора Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало;
- представитель Министерства культуры и информационной политики (уточняется);
- авторский коллектив выставки.
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