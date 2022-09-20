В Киеве откроют выставку о квази-идеологии рашизма, которая побуждает оккупантов убивать украинцев

В Киеве откроется выставка под названием "рашизм – это". На ней будут представлены 16 тематических баннеров.

Соответствующую информацию сообщили в Центре стратегических коммуникаций. Выставка откроется 22 сентября в 12 часов.

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В Киеве открыли выставку о квази-идеологии рашизма

Выставка посвящена составляющим квази-идеологии рашизма, которая побуждает российских захватчиков убивать украинцев,

– говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что открытие выставки приурочили к годовщине совместного парада советских и германских войск в Бресте в 1939 году.

Выставка откроется в Киеве на площади Славы возле входа в Парк Вечной славы. Ее подготовили Центр стратегических коммуникаций, Украинский институт национальной памяти и Национальный музей Революции Достоинства.

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Участниками выступили:

руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей;

заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак;

заместитель директора Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало;

представитель Министерства культуры и информационной политики (уточняется);

авторский коллектив выставки.

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