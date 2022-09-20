Відповідну інформацію повідомили у Центрі стратегічних комунікацій. Виставка відкриється 22 вересня о 12 годині.

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У Києві відкрили виставку про квазі-ідеології рашизму

Виставка присвячена складовим квазі-ідеології рашизму, яка спонукає російських загарбників вбивати українців,

– мовиться в повідомленні.

Організатори розповіли, що відкриття виставки приурочили до річниці спільного параду радянських та німецьких військ у Бресті в 1939 року.

Виставка відкриється у Києві на площі Слави біля входу до Парку Вічної слави. Її підготували Центр стратегічних комунікацій, Український інститут національної пам'яті та Національний музей Революції Гідності.

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Учасниками виступили:

керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей;

заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак;

заступниця директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало;

представник Міністерства культури та інформаційної політики (уточнюється);

авторський колектив виставки.

Зверніть увагу! 23 вересня 1939 року в польському Бресті відбувся спільний радянсько-німецький парад. Тоді пліч-о-пліч стояли вірні союзники – нацист та комуніст.

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