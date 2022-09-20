Відповідну інформацію повідомили у Центрі стратегічних комунікацій. Виставка відкриється 22 вересня о 12 годині.
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У Києві відкрили виставку про квазі-ідеології рашизму
Виставка присвячена складовим квазі-ідеології рашизму, яка спонукає російських загарбників вбивати українців,
– мовиться в повідомленні.
Організатори розповіли, що відкриття виставки приурочили до річниці спільного параду радянських та німецьких військ у Бресті в 1939 року.
Виставка відкриється у Києві на площі Слави біля входу до Парку Вічної слави. Її підготували Центр стратегічних комунікацій, Український інститут національної пам'яті та Національний музей Революції Гідності.
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Учасниками виступили:
- керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей;
- заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак;
- заступниця директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало;
- представник Міністерства культури та інформаційної політики (уточнюється);
- авторський колектив виставки.
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