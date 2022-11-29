В Киеве беременная женщина застряла в лифте: у нее начались роды

В Киеве беременная женщина застряла в лифте, когда у нее начались роды. Спасателям пришлось оперативно вытаскивать женщину из заблокированного лифта.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве уточнили, что данные об инциденте они получили 28 ноября. Застрявшая в лифе женщина находилась в Святошинском районе.

Внимание Дефицит на уровне 30%: у украинцев будет свет по крайней мере на 5 – 6 часов ежедневно

Сразу же к месту вызова были направлены спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами,

– сообщили спасатели.

Специалисты применили шансовый инструмент и открыли дверь лифта. Потом они получили женщину и передали ее медикам. Далее роженицу доставили в роддом.

Важно! Пользоваться лифтами нужно очень осторожно, поскольку экстренные отключения электроэнергии предусмотреть невозможно. Да, в КГГА призвали пока не ездить лифтами.

А вот во время воздушной тревоги пользоваться лифтами запрещено.

Актуально о ситуации со светом в Киеве

Сегодня, 29 ноября, в 9:37 Киевские электросети сообщили, что в столице применяют стабилизационные отключения.

Но уже в 11 часов компания вернулась в экстренные. Графики стабилизационных отключений снова перестали действовать.

Предварительно в Киевских электросетях сообщили, что будут выключать свет так, чтобы перерыв для каждого клиента был не более 5 часов. Так будут делать до тех пор, пока не снизят дефицит генерации электроэнергии, а ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

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